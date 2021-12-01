«Стою на голове каждое утро»: 92-летний доктор из Сибири раскрыл секреты долголетия

Анестезиолог 60 лет спасает людей. Фото: Игорь НИКОЛАЕВ/личный архив героя

Почетного врача Михаила Егоровича Иванцова дома не застанешь. Несмотря на свой солидный возраст — недавно доктору стукнуло уже 92 года — он до сих пор на боевом посту. Целых 60 лет жизни врач посвятил своим пациентам, 50 из них еще и студентам. За годы практики специалист провел более 35 тысяч анестезий и спас бесчисленное количество пациентов на операционном столе. И это не предел! Сейчас врач готовится к повышению квалификации, чтобы продолжать заниматься медициной ближайшие 5 лет.

В чем секрет такого здоровья и жизнелюбия? О любимом деле и тонкостях ремесла КП-Новосибирск рассказал сам герой.

«СТАЛ ВРАЧОМ СЛУЧАЙНО И НАВСЕГДА»

Удивительно, но в годы своей молодости Михаил Егорович Иванцов вовсе не мечтал облачиться в белый халат. Его больше привлекали военная форма и солдатские сапоги. Но попасть в желанную артиллерийскую школу не получилось, и тогда юноша по совету родителей поступил в фельдшерско-акушерское училище, а окончив его, уже сознательно захотел продолжить обучение в медицинском институте. И тут вдруг случилось то, о чем студент мечтал еще со школы. Михаилу пришла повестка в армию, а значит, появился шанс все-таки примерить военную форму. Опыт училища, естественно, был зачтен. Сибиряка определили фельдшером отдельной роты связи авиационной штурмовой дивизии. Отдав четырехлетний долг Родине, молодой специалист в 1954 году все-таки поступил в медицинский.

Михаил Егорович 4 года прослужил в армии фельдшером. Фото: личный архив героя

— Я хотел стать хирургом. Но сразу после института мне предложили другую должность — врача-анестезиолога в областной больнице. Согласился и нисколько потом об этом не пожалел, — рассказал КП-Новосибирск почетный доктор.

Занимаясь любимым интересным делом, Михаил Егорович никогда не переставал учиться и совершенствовать свои навыки. В 1964 году его назначили заведующим отделением анестезиологии, главным нештатным анестезиологом области. Затем высококлассный специалист принял предложение родного института и стал преподавать увлекательную науку студентам.

В начале 1970-х годов Михаил Егорович защитил диссертацию и получил звание кандидата в доктора наук. Но пытливый ум и желание спасать жизни людей на несколько лет увели медика далеко за пределы родины.

Командировка в Лаос длилась 3 года. Фото: личный архив героя

— Первая поездка была в Алжир, я там работал в отделении нейрохирургии 3 года. Провел более 800 наркозов у тяжелобольных. Потом мне предложили поехать на преподавательскую работу в университет в Индокитай по линии Всемирной организации здравоохранения. В Лаосском университете я обучал выпускников преподавательскому делу. Спустя 3 года я вернулся домой, в родную альма-матер, — вспоминает Михаил Егорович.

Студенты с глубоким уважением относятся к своему опытному учителю и наставнику. А рядом с ними и он чувствует себя молодым, совершенно не ощущая столь почтенный возраст.

Хотя секрет бодрости и ясности ума не только в этом.

Интубация больного. 1967 год. Фото: личный архив героя

«СТОЮ НА ГОЛОВЕ 4 МИНУТЫ В ДЕНЬ»

— Мое самочувствие хорошее и прекрасное. Никогда не задавайте мне таких вопросов. Я здоров, поэтому это меня настораживает, — шутит Михаил Егорович с младшими коллегами.

Глядя на доктора, сложно засомневаться в его словах. 92-летний мужчина до сих пор участвует в марафонах, ходит на лыжах и ежедневно занимается легким спортом.

Михаил Егорович бегает марафоны и ходит на лыжах. Фото: личный архив героя

— Сколько живу, всегда веду спартанский образ жизни. Завтрак съешь сам, обедом поделись, а ужин отдай врагу — я придерживаюсь такого принципа и всегда занимаюсь спортом. Каждое утро 4 минуты стою на голове, это мне помогает. Секрет моей молодости — труд, нормальный такой труд, а также поддержание физической формы. А еще нужно читать книги, думать и выбирать из жизни все лучшее ,самое интересное, чтобы это было еще и полезно всем остальным, — делится опытом сибиряк.

Каждое утро врач стоит на голове. Фото: Игорь НИКОЛАЕВ

ПОДАРОК ДЛЯ ДОКТОРА

Уходить на заслуженную пенсию Михаил Егорович Иванцов не спешит. Он уверен, что еще как минимум 5 лет проведет в стенах областной больницы и в учебных аудиториях. Анестезиология и любимое дело настолько прочно вселились в его жизнь, что стали ее неотъемлемой частью.

— Посредственного врача-анестезиолога быть не должно! Это такой специалист, который вводит больного в кому. Он вводит, как чародей, а потом выводит из этого состояния анестезии. Надо это делать хорошо, — рассуждает наш герой.

На счету у Михаила Егоровича более 35 тысяч общих анестезий и столько же спасенных жизней детей, взрослых, стариков. Профессия практически ювелирная.

92-летний врач до сих пор работает в областной больнице. Фото: личный архив героя

— Здесь все сложное. Часто поступают тяжелобольные, в критическом состоянии, без сознания. Анамнез в таких случаях собрать мы не можем, приходится оперативно обследовать пациента со всех сторон, это трудно. Приятно, когда больной вышел из тяжелейшего состояния, общается, разговаривает, улыбается. Это лучший подарок для анестезиолога-реаниматолога, — признается самый опытный доктор Сибири.

А ведь действительно, что для врача может быть лучше, чем выздоравливающий пациент?

— Многие в гневе говорят: «вот я умру, вот умру». Я об этом не думаю. Придя на работу, я уже доволен, ведь чувствую, что я здесь нужен. Это главное, — добавляет доктор.

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