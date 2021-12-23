Жительница Новосибирска обвиняет судебных приставов в краже ребенка

Когда приставы забирали ребенка, Анастасии заломали руки и не давали ничего увидеть. Фото: предоставила Анастасия Сирота

Жительница Новосибирска Анастасия Сирота заявляет, что судебные приставы силой забрали у нее ребенка. Напомним, женщина уже долгое время пытается развестись с мужем и судится с ним за права опеки над сыном. На последнем заседании суд встал на сторону мужчины, однако 6-летний сын Анастасии не захотел оставаться с отцом, плакал и просил маму забрать его. Тогда сибирячка обратилась в суд еще раз, чтобы попытаться вернуть ребенка. Заседание назначили на конец декабря 2021 года.

— Я узнала, что сына забрали именно приставы уже после того, как обратилась в полицию, — рассказала Анастасия КП-Новосибирск. — Произошло все это 16 декабря. Они были в гражданской одежде без каких-либо опознавательных знаков. Они не представились, и просто силой забрали моего ребенка. А меня держали, чтобы я не могла им помешать! Я вообще подумала, что ребенка у меня пытаются украсть.

Анастасия уже обратилась в полицию из-за произошедшего. Фото: предоставила Анастасия Сирота

В полиции КП-Новосибирск сказали, что делом занимается следственный комитет. Редакция отправила запрос в областной следком и в управление судебных приставов, чтобы разобраться в произошедшем.

Сейчас сибирячка все еще не знает, где находится ее сын. С бывшим мужем женщина связаться не может. В органах опеки ей сообщили, что по словам приставов, сына она якобы отдала им добровольно. Редакция также обратилась с запросом в органы опеки.

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