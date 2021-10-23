Жительница Новосибирска обвиняет мужа, что силой забрал у нее сына

По решению суда ребенок находится с отцом, но мать говорит, что сын не хочет идти к папе. Фото: Артем КИЛЬКИН

35-летняя жительница Новосибирска жалуется на супруга, с которым уже не живет. Обратившись с редакцию КП-Новосибирск Анастасия Сирота написала, что сбежала от мужа, но он разлучил ее с ребенком.

- Муж часто злоупотреблял алкоголем, вел себя агрессивно, бил меня и ребенка. Я сбежала от него на пятом месяце беременности. В июне я легла в роддом, рожать второго ребенка - дочь. В это время муж силой увез ребенка из дома моих родителей, где мы с ним вместе жили, - рассказала КП-Новосибирск Анастасия. - С тех пор я не видела сына больше двух месяцев. И не имела никакой возможности с ним встречаться. За это время муж настроил ребенка против меня.

Далее, по словам Анастасии, состоялся суд по определению места жительства ребенка. Органы опеки встали на сторону отца, и сына оставили ему.

- Мне дали один выходной по графику общения. Муж график общения исполнял с неохотой, мне постоянно приходилось упрашивать его. Когда я привозила сына обратно к отцу, он всегда плакал, просил не отдавать его, - говорит Анастасия. - Я обратилась в органы опеки, чтобы они ходатайствовали о пересмотре дела, но ответа нет.

Мать двоих детей также сообщает, что в сентябре муж избил ее, но полиция отказывается возбуждать дело.

Редакция КП-Новосибирск намерена выяснить подробности данного дело и найти мужа Анастасии, чтобы узнать и его позицию. Подробности – в ближайшие дни на сайте KP.RU.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.