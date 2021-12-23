В Новосибирске детские центры и аттракционы закроют до 9 января

С 29 декабря по 9 января не будут работать аттракционы, детские игровые комнаты и развлекательные центры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области в период новогодних праздников с 29 декабря по 9 января не будут работать аттракционы, детские игровые комнаты и развлекательные центры. Запрет на их работу связан с ситуацией с коронавирусом в регионе.

— Январь всегда был насыщенным в плане посещений для различных детских центров. Сейчас мы обсуждаем меры поддержки, которые правительство Новосибирской области может оказать индустрии, — пояснил во время брифинга глава регионального Минпромторга Андрей Гончаров.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что салоны красоты, парикмахерские, спа-салоны и массажные салоны будут работать по системе QR-кодов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске с 20 декабря заработала система QR-кодов в салонах красоты и саунах

О новых ограничениях предпринимателей и горожан предупреждали заранее (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.