Вечерние школы переформатируют в центры политехнического обучения в Новосибирске

В Новосибирске закроют все вечерние школы Фото: Иван ВИСЛОВ

В Новосибирске закроют все вечерние школы, заменив их на другой формат. Об этом заявил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук на встрече с журналистами во вторник, 21 декабря.

По словам министра, в этом году ученики смогут закончить обучение в действующих вечерних школах, после этого учреждения ликвидируют. Причиной стало отсутствие понятия «вечерняя школа» в законе об образовании.

Однако вместо прежнего формата появится новый: вечерние школы заменят центры политехнического обучения. В этих центрах учеников будут готовить не только к сдаче школьной программы, но и обучать некоторым профессиональным навыкам.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что в новосибирских школах наблюдается дефицит 30 тысяч мест.

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