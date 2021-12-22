В новосибирском минобре сообщили о нехватке 30 тысяч мест в школах Новосибирска

В Новосибирске отмечается сильная нехватка мест в школах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске отмечается сильная нехватка мест в школах. Об этом сообщил министр образования региона Сергей Федорчук.

— В основном нехватка отмечается в густонаселенных и новых микрорайонах, где школ или нет совсем или их гораздо меньше, чем требуется. Только в Новосибирске нехватка мест составляет порядка 30 тысяч, — пояснил КП-Новосибирск Сергей Федорчук. — Самая сложная ситуация сложилась в Ленинском и Октябрьском районах города.

Министр также отметил, что за три года, включая нынешний, в Новосибирской области было создано 15 тысяч мест в школах. Это касается не только города Новосибирска, но и некоторых областных районов. В следующем году в Новосибирской области планируется построить 9 новых школ на 7 тысяч мест, а в 2023 — 6 школ на 5 тысяч мест.

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