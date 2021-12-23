Сибиряк, воткнувший ножницы в 17-летнюю девочку, предстанет перед судом. Фото: предоставлено героями публикации.

Дело 36-летнего скотника-мага из Краснозерского района Новосибирской области дошло до суда. В июле 2021 года он чуть не убил свою возлюбленную — 17-летнюю девочку. Мужчина приревновал подростка к сельскому учителю и набросился на девочку с ножницами. В отношении него возбудили и расследовали уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия». Об этом рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

— Следствие установило, 12 июля 2021 года пьяный обвиняемый находился вместе с потерпевшей в летней кухне в доме на улице Центральная Краснозерского района Новосибирской области. На почве ревности они поссорились, и фигурант по делу взял ножницы и нанес ими не менее 3 ударов по различным частям тела девушки, в том числе в ее жизненно-важные органы. Затем мужчина нашел металлическую трубу с краном и нанес ей множественные удары в область рук и ног потерпевшей, — рассказали в Следственном комитете.

Успокоившись, тиран приказал девочке вымыть пол, замазанный кровью. А сам отправился спать. Дождавшись, пока изверг уснет, пострадавшая позвонила знакомому и попросила помощи. На место ЧП прибыли полицейские и скорая помощь.

Злоумышленника задержали и доставили к следователю. Вину в совершении преступления он полностью признал. На время следствия его отправили в СИЗО.

А девочку госпитализировали в реанимацию. Врачи оказали ей необходимую помощь.

В ближайшее время дело в отношении ревнивца поступил в суд. Там его рассмотрят по существу.

Ранее КП-Новосибирск писала, роман школьницы и взрослого сибиряка завязался, когда девочке было 15 лет. Мужчина-скотник, который параллельно занимался шарлатанством в Сети, выдавая себя за гадалок, покорил сибирячку. Отношения были накаленными — он постоянно ревновал девочку. Поднимал на нее руку, а та прощала и верила, что любимый изменится. Лишь оказавшись в реанимации, у девочки открылись глаза — она поняла, что человек, с которым она сожительствовала патологический ревнивец и тиран. В тот день подросток потеряла много крови. То, что она все-таки выжила, настоящее чудо.

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