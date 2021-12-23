Суд принял пятый иск о банкротстве подрядчика ЛДС в Новосибирске

Пятый иск в отношении подрядчика нового ЛДС принял арбитражный суд Москвы. Фото: Правительство Новосибирской области

Московский арбитражный суд принял заявление ООО «ПГМК» о признании банкротом компании ООО «Строймонтаж», которая выступала одним из главных подрядчиков на строительстве нового ЛДС в Новосибирске.

Компания «ПГМК» стала пятой из кредиторов, подававших на «Строймонтаж» заявления о банкротстве. Информация об этом появилась в картотеке дел Арбитражного суда города Москвы.

К иску ООО «Прикладная геодезия и метрологический контроль» о банкротстве «Строймонтажа» присоединились компании «РСТ Энерджи», «Техносервис», «Сибгидропроект» и строительная фирма «ССМУ-5». Следующее заседание по делу назначено на 4 февраля 2022 года.

Всего в отношении «Строймонтажа» выдвинуто более 30 исков на сумму около 200 миллионов рублей.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что к МЧМ-2023 в Новосибирске заменят остекление метромоста.

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