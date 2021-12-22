Остекление метромоста в Новосибирске обновят к Молодежному чемпионату по хоккею

Галерею метромоста должны обновить к МЧМ-2023. Фото: Евгения ГУСЕВА

Новосибирские власти объявили, что ищут подрядчика, который сможет провести капитальный ремонт метромоста. В документах с сайта госзакупок указано, что работы оцениваются в 354 миллиона 140 тысяч рублей.

— Было бы не здорово отстроить новую станцию, новую ледовую арену и дворец спорта, но при этом оставить галерею метромоста в сегодняшнем виде, — рассказал начальник Новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло. — Остекление и покрытие будут приведены в надлежащее состояние.

По словам Чмыхайло, обновление галереи метромоста должно будет закончиться к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году.

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