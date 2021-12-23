Водители автобусов № 18 отказываются выезжать на маршрут в Новосибирске

Водители отказываются выходить на работу, пока не расчистят снег. Фото: АСТ-54

С 18 декабря 2021 года изменился путь маршрутного такси № 18 «ПАТП-9 — Микрорайон «Чистая Слобода». Теперь с микрорайона нельзя прямым рейсом попасть на барахолку «Восток» — маршрутка не ходит через Гусинобродское шоссе. Только водители оказались не в восторге от смены привычного маршрута, рассказал подписчик группы АСТ-54 в социальной сети Вконтакте.

— Второй день маршрутные автобусы № 18 отказываются работать из-за смены маршрута, и запрета ездить на «Восток». Второй день невозможно уехать. Звонили ЦУГАЭТ, но там либо отказываются от комментариев, либо трубку не берут, — сообщил он.

Кроме маршрутки № 18, есть 39 и 57 автобус, часами набирающие пассажиров, по словам комментаторов. Если нужно быстро добраться с Площади Маркса до «Чистой Слободы», остается только трамвай.

Однако позже перевозчики объяснили, что изменение маршрута здесь не при чем, а причиной забастовки послужила «каша» на новосибирских дорогах. Две маршрутки не могли проехать мимо друг друга и задели боковые зеркала.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что в Новосибирске изменят маршруты для нескольких автобусов.

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