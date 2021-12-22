В Новосибирске изменят маршруты для нескольких автобусов

В Новосибирске изменят маршруты нескольких автобусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске изменят маршруты нескольких автобусов. Такое решение приняли городские власти на встрече рабочей группы по общественному транспорту в мэрии.

Во время нее было принято решение изменить маршрут автобуса №68, который курсирует от остановки «Поселок Матвеевка» до станции метро «Студенческая» (через улицы Вересаева, Одоевского, Нахимова, Ласточкина, Нахимова, Аксенова, Баганская, разъезд Иня и Бугринский мост. В перспективе его могут продлить до о. п. «Новосибирск-Арена»), а также автобуса №36, ездящего через Бугринский мост от станции «Котельная» до станции метро «Студенческая» (Его в перспективе также могут продлить до о. п. «Новосибирск-Арена»).

Полностью отменить было решено автобусы №20 и №69, в связи с тем, что по их маршрутам ходит много другого транспорта.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что 35 рублей были названы оптимальной суммой тарифа за проезд в метро в Новосибирске. Как отметил начальник метрополитена Аркадий Чмыхайло, при такой ценовой политике городская подземка самостоятельно смогла бы поддерживать собственную инфраструктуру.

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