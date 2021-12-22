Оптимальной ценой поездки на метро в Новосибирске назвали 35 рублей

Начальник новосибирского метрополитена заявил, что сумма в 35 рублей была бы оптимальной. Фото: Даба ДАБАЕВ

Начальник новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло заявил, что сумма в 35 рублей была бы оптимальной. По его словам, сейчас себестоимость поездки в метро ниже установленной на несколько рублей.

—Сейчас себестоимость проезда при тарифе 27 рублей составляет 31 рубль 50 копеек. Мы покрываем эту стоимость за счет аренды и рекламы. Но если говорить о желаемом тарифе, мы его обозначили при подготовке своих предложений в комиссию по тарифам — это 35 рублей, — пояснил Аркадий Чмыхайло на встрече с журналистами, 22 декабря. — Это может помочь метрополитену за счет собственных средств поддерживать свою инфраструктуру и развиваться.

Напомним, в Новосибирске с 15 декабря цену на проезд в метро повысили на 1 рубль: сейчас она составляет 27 рублей.

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