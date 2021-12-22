В Новосибирске в новогоднюю ночь 31 декабря метро закроется в полночь

Ранее работу метро хотели продлить на 1 час. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирский метрополитен в новогоднюю ночь 31 декабря закроется по расписанию — в полночь. Об этом сообщил начальник отдела перевозок Андрей Куликов.

— Из-за сокращения массовых мероприятий, было принято решение, что 31 декабря наземный транспорт и метро завершит свою работу в полночь, — рассказал Куликов. — Продлевать его работу в этом году не планируется.

Также 1 января 2022 года общественный транспорт начнет движение в 7:00 утра, а массово выйдет на маршруты только с 10:00. И будет работать в новогодние выходные с 1 по 10 января по режиму выходного дня.

Напомним, что ранее работу метро в ночь на 31 декабря хотели продлить на 1 час. С таким предложением еще в ноябре выступила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

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