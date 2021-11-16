Работа метро в Новосибирске 31 декабря 2021 года: график движения поездов, до скольки будет открыто

В праздничный день поезда будут ходить на час дольше. Фото: Даба ДАБАЕВ

Работа метро в Новосибирске 31 декабря 2021 года будет отличаться от стандартного графика метрополитена. Об этом сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова на пресс-конференции во вторник, 16 ноября.

— Работа метро в Новый год в Новосибирске будет продлена на час, — пояснила Анна Терешкова. — То есть, после полуночи горожане еще смогут добраться домой.

Вице-мэр также отметила, что в этом году на праздничные дни власти не станут перекрывать улицу Ленина, чтобы сделать ее пешеходной. Это решение было принято для того, чтобы не провоцировать большие скопления людей в городе.

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