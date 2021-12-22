Следователи возбудили уголовное дело после смерти 13-летней девочки в больнице под Новосибирском // семейный архив семьи Юсуповых. Фото: Иван Макеев

В СК РФ Новосибирской области возбудили уголовное дело после публикации КП-Новосибирск о смерти 13-летней девочки. Школьница умерла 1 ноября в больнице Чановского района. В медучреждение девочка попала с сильными болями в животе. Родственники ребенка уверены, девочка погибла из-за халатности врачей.

— В ходе оказания медицинской помощи работниками учреждения не были своевременно приняты надлежащие меры к диагностике имеющегося у малолетней заболевания, в результате чего ей не была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь, — говорится в сообщении Следкома.

Сейчас следователи допрашивают родственников умершей девочки, а также медперсонал больницы. Сотрудники СК изъяли всю необходимую документацию.

— С целью установления причины смерти малолетней назначена судебно-медицинская экспертиза в отдел особо сложных экспертиз, — добавили в СК.

Известно, что уголовное дело возбудили по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Ранее КП-Новосибирск писала, трагедия случилась в Чановском районе в конце октября этого года. Родственники привезли девочку в больницу с болями в животе, однако медики отправили ее обратно. Когда школьницу уже второй раз доставили к врачам на скорой, оперировать ее все равно не стали — и положили в палату. Где она и скончалась. Перед смертью, по словам очевидцев, девочка долго мучилась и молила о помощи.

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