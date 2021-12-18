«Кричала, бедненькая: «Помогите!»: сибирячка обвиняет врачей в смерти дочери-школьницы

13-летняя Алина умерла в Чановской районной больнице. Фото: Иван МАКОВЕЕВ/Семейный архив Юсуповых

Трагедия, потрясшая весь Чановский район Новосибирской области, произошла ночью 31 октября. Только сейчас семья погибшей девочки, едва очнувшись от горя, смогла рассказать всю правду о произошедшем. Родители подростка уверены, что их дочь можно было спасти. Теперь они добиваются наказания для медиков и хотят уберечь другие семьи от врачебных ошибок. Подробности этой истории выясняла корреспондент КП-Новосибирск.

«ХИРУРГ ПОСМОТРЕЛ И УШЕЛ»

Веселая и обычно жизнерадостная Алина в тот вечер, 31 октября, почувствовала себя плохо и легла на диван. Недомогание девочки заметила бабушка, у которой она гостила, и сразу же позвонила родителям. Они приехали.

Девочка увлекалась танцами и хорошо училась. Фото: семейный архив

— У Алины сильно болел бок, началась рвота. Мы повезли дочь в больницу. Нас приняли в приемном покое, вызвали хирурга, он же у нас и главврач. Он пришел, животик пощупал и сказал сдать кровь из пальца. Мы сразу же сдали. Принесли анализы маленько погодя, врач сказал, что аппендицита нет, и ушел. Вызвали педиатра. Тот тоже посмотрел, спросил, что она ела. А потом сказал: «Это у тебя от жирного болит: от пельмешек с майонезом и пирожков». Сделал два укола, один — обезболивающий, а второй — от рвоты, и отправил домой, — рассказала КП-Новосибирск мама Алины Ольга Юсупова.

Но дома семикласснице лучше не становилось. От боли Алина металась по дивану и в 3 часа ночи, когда терпеть стало невозможно, попросила маму вызвать скорую.

— Она вообще всегда боялась больниц, но тут, видимо, совсем плохо было, если сама уже попросила врача. Я потрогала, а она была вся холодная-холодная, бледная, как простыня. Я позвонила в неотложку, она примчалась почти моментально. Опять поставили обезболивающее, предположили, что у нее что-то с кишечником, и снова повезли в больницу. Мы с мужем поехали на своей машине следом, — продолжает Ольга.

Дальше процедура повторилась. Снова вызвали дежурного хирурга, он пощупал живот, сделал анализ крови.

— Посмотрев результаты, сказал нам, что аппендицита нет, и спокойно ушел. А тогда ведь был День автомобилиста, и многие мне уже сообщили, что они там все с врачами отмечали праздник, пьяные были. Алину положили в хирургическое отделение, в обычную палату, к другим пациентам. Нас отправили домой. Я еще поцеловала доченьку и сказала, что утром позвоню, — со слезами вспоминает мать.

«ОНА ЗВАЛА НА ПОМОЩЬ, А ВРАЧЕЙ НЕ БЫЛО»

Всю ночь бедная девочка страдала от сильной боли. Соседки по палате тоже не сомкнули глаз, видя, как мучается ребенок. Единственный медработник, который реально был в ту смену на посту, — медсестра. Она пыталась найти дежурных врачей, чтобы те назначили что-то или снова осмотрели юную пациентку.

Алина училась в седьмом классе. Фото: семейный архив

— Алина кричала, бедненькая: «Помогите!» — а никто не приходил. Говорят, какая-то женщина в палате даже снимала это все на видео. А потом моя девочка затихла и умерла. Когда хирург появился утром, зачем-то ее, мертвую, вместе со своей женой-гинекологом повез в реанимацию. Было уже поздно: она вся трупными пятнами покрылась и давно не дышала. Анатомировать ее взялся тот же главврач, он никого больше не подпустил, потому что знает, что виноват. Естественно, диагноз не был связан с аппендицитом. Написали, что у нее дефект диафрагмы с врожденной грыжей, это и стало причиной смерти. Но мы и знать не знали, что у Алины есть какие-то дефекты. И очень сомневаемся в этом сейчас. Но даже если грыжа и была, то почему ее никто не диагностировал, не прооперировал экстренно, мне непонятно. А медсестра, которая дежурила в ту ночь, мне до сих пор рассказывает, что Алина ей снится постоянно. Я и сама каждый день плачу, — охрипшим от долгих рыданий голосом говорит Ольга Юсупова.

13-летнюю Алину похоронили в родном селе Моховое, недалеко от Чанов. Едва оправившись от горя, родители пошли с заявлением в правоохранительные органы.

— Мы хотим теперь во всем разобраться. Да, нашу девочку уже не вернуть. Но если это ошибка врачей, то они не должны больше работать и губить человеческие жизни, — настаивает сибирячка.

Ольга рассказывает, что ее 10-летняя племянница недавно тоже едва не умерла по похожему сценарию. У девочки произошел разрыв аппендицита, а в ЦРБ долго не могли понять, что случилось. Она осталась жива благодаря тому, что ее вовремя увезли в областную больницу. Школьница до сих пор в реанимации.

ПОЛИЦИЯ ПРОВОДИТ ПРОВЕРКУ

Заявление от родителей Алины в дежурной части приняли, но результатов пока нет. Сообщили только, что назначили новую экспертизу, которую теперь проводят специалисты из Новосибирска. Главный врач вместе с супругой экстренно уехал отдыхать, его в поселке нет.

— Зарегистрировано сообщение о том, что в период с 31 октября по 1 ноября медицинский персонал Чановской ЦРБ не оказал квалифицированную помощь несовершеннолетней девочке, в результате чего она умерла. По данному факту проводится проверка, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Алина была младшей дочерью в семье. Фото: семейный архив

Мама подростка также обратилась за помощью к волонтеру-общественнице Анне Тажеевой, чтобы предать трагедию огласке и не допустить замалчивания этой чудовищной ситуации.

— Очень жаль семью, которая потеряла ребенка. В данном случае следователи должны провести полную всестороннюю проверку и в связи с этим принять решение о возбуждении уголовного дела как минимум. Но мое личное мнение, что на месте этой девочки может оказаться любой ребенок. У нас есть и санавиация, и прочие средства для того, чтобы как можно более оперативно доставить ребенка в город, если не хватает аппаратуры для постановки диагноза. Врач не помог ей, и девочки не стало. Это страшно! Я буду держать эту трагедию на контроле, — прокомментировала Анна Тажеева.

«Комсомольская правда» просит пациентов Чановской больницы, которые лежали в палате с Алиной в ночь на 1 ноября, позвонить в редакцию по телефону 8-923-145-11-03.

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