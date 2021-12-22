Широкую развязку с 15 съездами построят на площади Труда в Новосибирске

Развязка должна облегчить проезд на площади Труда. Фото: Группа "ВИС"

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство южной части транспортной развязки с 15 съездами на площади Труда.

Очередной этап строительства четвертого моста поручен Сибирской концессионной компании. Развязку с 15 съездами будут строить через площадь Труда, улицу Троллейную, Ватутина и Широкую.

В проектной документации сообщается, что развязка будет включать в себя 15 съездов длиной от 14 до 784 метров. На время строительных работ проезжую часть придется сократить, но взамен обустроят объездные дороги. В процессе строительства может понадобиться ввод дополнительных ограничений.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в эфире специального выпуска программы «Вести» во вторник, 21 декабря заверил новосибирцев, что ежедневные пробки на площади Труда происходят не из-за строительства четвертого моста.

Строительство съездов должно разрешить ситуацию с заторами на дорогах, однако сроки сдачи развязки пока неизвестны.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что четвертый мост через Обь достиг правого берега.

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