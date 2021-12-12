В Новосибирске четвертый мост через Обь достиг правого берега

Мост завершен на 45% процентов. Фото: nso.ru.

В Новосибирске закончили один из самых сложных этапов строительства четвертого моста через Обь. Мост пересек русло реки и достиг правого берега. Об этом сообщили в правительстве региона.

— Надвижка моста началась 27 марта 2021 года. За 8,5 месяца над рекой надвинуто пролетное строение длиной 546 погонных метров, его вес составляет 7432 тонны. Надвижку ведут с помощью четырех гидравлических домкратов. К концу года техническая готовность проекта должна составить 45%, — сообщили в правительстве Новосибирской области.

По словам губернатора Андрея Травникова, движение по мост планируется начать в декабре 2022 года. За площадью инженера Будагова продолжается строительство транспортных съездов с правобережной развязки и второй этап реконструкции Зыряновского путепровода.

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