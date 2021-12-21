В Новосибирской области женщина отравилась алкоголем и впала в кому

Женщина находится в реанимации.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Маслянинском районе Новосибирской области женщина впала в кому, выпив некачественный алкоголь. С отравлением женщину доставили в больницу.
— В ЦРБ доставили 44-летнюю женщину, отравившуюся суррогатами алкоголя, — рассказал КП-Новосибирск сотрудник в правоохранительных органах. — Сейчас сибирячка находится в реанимационном отделении в коме.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в туберкулезном отделении одной из больниц под Новосибирском подрались два нетрезвых пациента.
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Об этом очевидцы сообщили в полицию (подробнее).
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