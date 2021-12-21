Под Новосибирском в больнице подрались два пациента туберкулезного отделения

Пациенты устроили драку прямо в туберкулезном отделении.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В одной из больниц Мошковского района двое пациентов решили разрешить свой конфликт кулаками. О произошедшем очевидцы сообщили в полицию.
— В полицию поступило сообщение о том, что двое пациентов в состоянии опьянения устроили драку прямо в туберкулезном отделении, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Напомним, в сентябре КП-Новосибирск уже рассказывала о похожем случае в одной из новосибирских больниц: тогда в туберкулезном отделении больницы в дачном поселке Кудряшовский двое пациентов также устроили драку.
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Об этом сообщил источник КП-Новосибирск (подробнее).
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