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Общество21 декабря 2021 14:19

В Новосибирске Виктора Буланкина отстранили от должности директора Центра креативных индустрий

Такое решение принял суд
Галина СИМОНОВА
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Виктора Буланкина по решению суда временно отстранили от должности директора Центра креативных индустрий. Фото: Соцсети

Виктора Буланкина по решению суда временно отстранили от должности директора Центра креативных индустрий. Фото: Соцсети

Известного новосибирского шоумена Виктора Буланкина по решению суда временно отстранили от должности директора Центра креативных индустрий. Об этом стало известно во вторник, 21 декабря.

— На основании судебного решение нами был подготовлен приказ об отстранении Виктора Ивановича Буланкина от должности на время проведения следствия, — пояснила КП-Новосибирск министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева. — Временно исполняющим обязанности директора была назначена начальник отдела кадровой политики Левченко Наталья Николаевна.

Напомним, обыски в Центре креативных индустрий прошли в начале декабря. Виктора Буланкина подозревают в хищении бюджетных средств: в день обысков его допрашивали, однако позже отпустили.

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