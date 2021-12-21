В Новосибирске Виктора Буланкина отстранили от должности директора Центра креативных индустрий

Виктора Буланкина по решению суда временно отстранили от должности директора Центра креативных индустрий. Фото: Соцсети

Известного новосибирского шоумена Виктора Буланкина по решению суда временно отстранили от должности директора Центра креативных индустрий. Об этом стало известно во вторник, 21 декабря.

— На основании судебного решение нами был подготовлен приказ об отстранении Виктора Ивановича Буланкина от должности на время проведения следствия, — пояснила КП-Новосибирск министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева. — Временно исполняющим обязанности директора была назначена начальник отдела кадровой политики Левченко Наталья Николаевна.

Напомним, обыски в Центре креативных индустрий прошли в начале декабря. Виктора Буланкина подозревают в хищении бюджетных средств: в день обысков его допрашивали, однако позже отпустили.

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