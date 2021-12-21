Под Новосибирском вынесли приговор за похищение человека подзащитным экс-адвоката Ефремова

Приговор вынесли двоим похитителям в Новосибирской области. Фото: Бердский городской суд

Приговор двум похитителям человека, Кулиеву и Гасанову, вынесли в Бердском городском суде Новосибирской области. Об этом сообщается на сайте суда. Приговор огласили 16 декабря.

По данным суда, похитители требовали деньги с компаньона, но он не собирался их отдавать, тогда они похитили его в Бердске. Надели ему мешок на голову, а потом удерживали в квартире в Академгородке.

— Действия Кулиева Г.М.о. судом квалифицированы <…> как похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения такого насилия, с применением предметов, используемых в качестве оружия; <…> как грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный группой лиц по предварительному сговору, — указано в сообщении суда.

Как сообщают в пресс-службе суда, Кулиева отправили в исправительную колонию строгого режима на 6 лет, а Гасанова за похищение человека по предварительному сговору, насилие и самоуправство тоже отправили в колонию на 5 лет и 6 месяцев, однако освободили от 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Адвокатом преступников был Пашаев, который ранее защищал актера Михаила Ефремова.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, почему адвокат Михаила Ефремова не явился в суд и улетел под Новосибирск.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.