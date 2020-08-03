Стало известно, почему адвокат Михаила Ефремова не явился в суд и улетел под Новосибирск

3 Авг. 2020 2020-08-03T06:21:19+03:00

Адвокат Ефремова улетел под Новосибирск вместо того, чтобы быть на слушании по громкому делу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев пропустил слушание по резонансному делу актера в Пресненском суде Москвы. Так как защитник не явился, заседание пришлось отложить. Вместо этого адвокат отправился в Бердск, что под Новосибирском. Для чего, об этом рассказало издание «Новая Сибирь».

Оказывается, в Бердске адвокат Ефремова представляет интересы Гусейна Кулиева. Мужчину обвиняют сразу по нескольким уголовным статьям: в похищении или повреждении документов (ст. 325 УК РФ), а также — в грабеже (ст. 161 УК РФ) и похищении человека с применением опасного для жизни насилия (ст. 126 УК РФ).

Вместе с ним по делу проходит Рамиз Гасанов: он находится под домашним арестом, а Кулиев — в СИЗО. В марте 2020 года Кулиев и Гасанов были арестованы, а в апреле началось рассмотрение дела по существу.

Пашаев объяснил, почему он улетел в командировку вместо того, чтобы присутствовать на заседании по делу о скандальном ДТП.

— Я не имел права откладывать суд здесь и поехать к Ефремову. Там мы только-только начинаем, поэтому не горит. Я предупреждал суд об отъезде, ходатайствовал. Заранее было все заявлено, само собой, — пояснил адвокат.

Пашаев также рассказал, что Ефремов был в курсе того, что адвоката не будет на слушании. Оно, кстати, состоялось 30 июля.

Напомним, по версии следствия 8 июня Михаил Ефремов сел пьяный за руль и попал в ДТП. Авария произошла на Садовом кольце, в районе дома 3 на Смоленской площади. Внедорожник, за рулем которого находился актер, на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон курьерской службы. Его водитель погиб.

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