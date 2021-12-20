Новосибирец украл 5 шапок у своего брата

Мужчина ограбил своего брата. Фото: Влад КОМЯКОВ

Новосибирец обвинил своего брата в воровстве. Инцидент произошел в рабочем поселке Кольцово.

— Мужчина пришел к правоохранителям и заявил, что его брат украл у него 5 шапок, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Напомним, что на днях житель города Оби ограбил пенсионный фонд. Мужчина забрал 700 тысяч рублей. Правоохранителям удалось его задержать сибиряка. Оказалось, что он уже был ранее судим за кражи.

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