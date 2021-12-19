Мужчина ранее уже был судим. Фото: Влад КОМЯКОВ

Новосибирец украл из пенсионного фонда 700 тысяч рублей. Инцидент произошел в городе Обь.

— Мужчине 36 лет . Он уже был ранее судим по статье 158 УК РФ — «Кража», а именно по частям 1, 2 и 3, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Как уточнил источник, сибиряк в момент ограбления находился под административным надзором сроком на 3 года. Правоохранителям его удалось задержать.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ — «Кража».

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