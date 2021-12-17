В Новосибирске в детскую поликлинику на ОбьГЭСе собралась огромная очередь

В Новосибирске на ОбьГЭСе около детской поликлиники собралась огромная очередь. Фото: соцсети

В Новосибирске на ОбьГЭСе около детской поликлиники собралась огромная очередь. Во вторник, 14 декабря, на прием к врачам пришло так много людей, что некоторым мам с малышами пришлось стоять на улице. Их сфотографировали очевидцы и выложили в сеть.

— В микрорайоне ОбьГЭС ребятишки и их родители очень долго стоят на улице в ожидании своей очереди в детскую поликлинику ГБУЗ НСО «Городская больница №3», — написал на своей странице ВКонтакте житель микрорайона Дмитрий. — На улице ветер и — 19 градусов. Помещения, куда можно зайти погреться нет.

КП-Новосибирск направила запрос в министерство здравоохранения Новосибирской области, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.

Напомним, ранее КП-Новосибирск уже писала о большой очереди, которая собралась в детскую поликлинику на ОбьГЭСе еще в сентябре этого года. Тогда вереница людей также растянулась вплоть до двора медучреждения на улице.

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