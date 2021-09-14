В Новосибирске около поликлиники собралась длинная очередь за тестом на коронавирус

Новосибирцы сфотографировали длинную очередь перед детской поликлиникой на ОбьГЭСе. Фото: На ОбьГЭСе (Новосибирск)

Новосибирцы сфотографировали длинную очередь перед детской поликлиникой на ОбьГЭСе. На кадрах видно, что вереница людей растянулась от дверей медучреждения на территорию на улице. По словам сибиряков, опубликовавших снимок в соцсетях, люди пришли туда сделать тест на коронавирус.

— Вот такая образовалась очередь на мазок на COVID-19. Принимают всего 30 минут, — пишет автор снимка в паблике Вконтакте «На ОбьГЭСе».

В комментариях под постом некоторые сибиряки написали, что в поликлинике им сообщили, что с завтрашнего дня забор анализов там будут вести сразу четыре специалиста.

КП-Новосибирск также направила запрос в областной минздрав, чтобы разобраться в данной ситуации.

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