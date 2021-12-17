Дело экс-председателя Новосибирского облсуда рассмотрят в Кемерово

Дело Риммы Шатовкиной направили в Кемерово. Фото: oblsud.nsk.sudrf.ru

В пятницу, 17 декабря, в Новосибирске состоялось заседание по делу экс-председателя Новосибирской облсуда Риммы Шатовкиной. Напомним, судью подозревают в превышении должностных полномочий по статье 286 УК РФ.

— По результатам судом было вынесено постановление о направлении уголовного дела в отношении Риммы Шатовкиной в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции для разрешения ходатайства гособвинителя прокуратуры Центрального районного суда Новосибирска об изменении территориальной подсудности уголовного дела, — сообщили в Центральном районном суде.

Напомним, Римму Шатовкину подозревают в незаконно отправленном в правительство Новосибирской области факсе с предупреждением о проверках и обысках. Громкое дело касалось управления по обеспечению деятельности мировых судей, сотрудники которого подозревались в хищении госсредств. Высшая квалификационная коллегия судей еще в мае прошлого года дала согласие на привлечение ее к уголовной ответственности. Тогда подозреваемая обжаловала это решение, но в итоге попытки оказались безуспешными.

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