В Новосибирске следователи провели беседу с фельдшером после поста о вакцинации

Девушка работает фельдшером на скорой помощи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фельдшер скорой помощи Анастасия Швемлер уже выкладывала на своей странице в Instagram пост, в котором размышляла о том, что сомневается в вакцинации, из-за этого ей пришлось объясняться со следователями. На этот раз, 13 декабря, ее вызвали в Следственный комитет из-за другого поста, уточнили в пресс-службе СУ СК РФ.

В этот раз следователи попросили девушку рассказать подробнее о том, что ее родственник поставил прививку от коронавируса, но все равно тяжело заболел.

— Уголовного дела нет, проверки тоже нет, ее просто вызвали на разговор. Претензий к девушке у нас не имеется, — сообщили КП-Новосибирск в Следкоме.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что ранее Анастасию уже вызвали в следственный комитет после поста о вакцинации.

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