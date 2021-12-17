Новосибирская прокуратура проводит проверку после жалоб мам на избиения в детсаду № 499. Фото: предоставлено Марией. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сразу несколько родителей воспитанников детсада № 499 в Калининском районе Новосибирска обвинили воспитательницу в избиении детей. После этого проверку организовала прокуратура.

— Прокуратура проверит, как органами системы профилактики исполняются обязанности по охране прав ребенка. Кроме того, в прокуратуре дадут принципиальную правовую оценку действиям воспитателя, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Ранее родители ребятишек рассказали КП-Новосибирск, что воспитательница ведет себя абсолютно не педагогично. В своих методах работы, по словам матерей, она использует рукоприкладство. Так, одного ребенка она схватила за шею — так, что у того остался красный след, одну девочку толкнула в спину, а еще одного мальчика ударила в нос. Родители написали на сотрудницу коллективную жалобу, однако та так и продолжает работать в детсаду. По словам руководства, у них нет претензий к такой сотруднице.

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