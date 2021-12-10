«Хватала за шею, дала в нос»: сразу несколько новосибирских мам обвинили воспитательницу в избиении двухлетних детей

Воспитательница схватила ребенка за шею. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА/Предоставлено Марией

Жительница Новосибирска обвинила воспитательницу одного из детских садов в Калининском районе в жестоком обращении с детьми. Инцидент произошел летом этого года. Мария пришла в садик за сыном перед сон-часом.

— Мы в этот садик попали по путевке. Летом группа была смешанная, и возраст у ребятишек был разный, — рассказала КП-Новосибирск Мария, мама двухлетнего Миши*. — Когда переодевала сына, заметила на шее красный след. Спросила, откуда он появился, а он ответил, что его тетя схватила. Я спросила, какая именно, и он указал на воспитательницу.

По словам женщины, она решила разобраться, что произошло. Однако воспитательница развела руками и сказала, что пятно на шее похоже больше на раздражение и нужно провериться у врача.

— Я в тот же вечер написала в родительский чат, чтобы узнать, что произошло. Вдруг кто-то из детей что-то видел. Так и оказалось. Дети, что постарше моего, рассказали своим мамам, что воспитательница схватила Мишу за шею. Только непонятно за что, — говорит женщина. — Выяснилось, что воспитательница еще и других детей обижала. Одну девочку толкнула в спину, а другого мальчика в нос ударила.

Жалобы других родителей. Фото: предоставлено Марией

Мария договорилась с родителями, и они написали коллективную жалобу. В ответ от исполняющей обязанности заведующей детского сада услышали, что никаких нарушений не обнаружено.

— Мы написали заявление в прокуратуру. Они провели проверку и в итоге нарушения все-таки обнаружили. Воспитательнице сделали выговор. Меня это не устраивает. Я хочу, чтобы ее уволили. Ведет она себя абсолютно не педагогично, и я не хочу, чтобы она находилась в одном пространстве с моим сыном, — объясняет сибирячка.

КП-Новосибирск обратилась за комментарием в детский сад. Исполняющая обязанности заведующей Анастасия Ануфриева сообщила:

— Воспитатель продолжает работать с детьми. Распоряжения отстранять ее не было. Охарактеризовать педагога могу только с положительной стороны, ведь до этого момента жалоб на нее не поступало.

Результат проверки. Фото: предоставлено Марией

ОФИЦИАЛЬНО

К делу подключился Следственный комитет. В прокуратуре рассказали, что проверки еще не окончены.

— Прокуратура проверит, как органами системы профилактики исполняются обязанности по охране прав ребенка. Также прокуратура даст принципиальную правовую оценку действиям воспитателя, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

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