Новосибирские приставы нашли трехлетних мальчиков, которых скрывал их отец. Фото: УФССП по НСО.

Судебные приставы Новосибирской области нашли трехлетних двойняшек. С октября 2021 года мальчиков скрывал их отец. Он не исполнял решение суда, согласно которому ребятишки должны были жить с мамой. Как рассказали в УФССП по Новосибирской области, страдания женщины закончились — сибирячка смогла прижать к груди сыновей после мучительной разлуки.

Когда судебные приставы предали историю огласке, к поиску ребятишек подключились неравнодушные новосибирцы. Также выяснилось, что отец, который забрал детей, активно передвигался по улицам Новосибирска, Бердска и Искитима. Это выяснили в ГИБДД. Однако при этом он тщательно маскировался — использовал машины, принадлежащие его близким родственникам. Неоднократно на место предполагаемого нахождения должника выезжали сотрудники принудительного исполнения. Наконец-то в процессе розыска удалось установить, где сибиряк находился с малышами.

— В спецоперации по передаче детей матери были задействованы сотрудники отделения специального назначения Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области. Несмотря на агрессивный настрой гражданина и нежелание отдавать детей матери, решение суда было исполнено. Сейчас двойняшки находятся у их законного представителя, — уточнили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Счастливая мама двойняшек поблагодарила приставов за помощь. По словам женщины, они быстро нашли ребятишек. Работа по поиску детей велась ежедневно. Она отметила, что сотрудники службы рисковали здоровьем, ведь бывший муж оказывал им активное сопротивление.

— Что бы дальше ни было в моей очень сложной истории, для меня вы герои! Вы те немногие, для кого закон РФ — это Закон, а не формальность на бумаге. Ну, и конечно, я никогда не забуду, что этим счастливым моментам — видеть счастливые глаза своих сыновей, обнимать их, и слышать «мама, я тебя люблю!» — я обязана сейчас только Вам, — сказала мама двойняшек.

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