Новосибирские приставы ищут трехлетних мальчиков, которых скрывает отец. Фото: УФССП по НСО.

Новосибирские приставы ищут мальчиков, которых скрывает 37-летний отец, Ходорченко Виктор. Он не отдает супруге трехлетних сыновей. При этом по решению суда ребятишки должны проживать с мамой. Об этом рассказали в УФССП по Новосибирской области.

— Отец скрывает двух сыновей — Ходорченко Михаила и Ходорченко Максима. Сейчас их местонахождение неизвестно. Предположительно, мужчина вместе с детьми может скрываться в Бердске, — уточнили судебные приставы.

Он не отдает супруге трехлетних сыновей. При этом по решению суда ребятишки должны проживать с мамой. Фото: УФССП по НСО.

Всех, кому что-то известно о местонахождении мальчиков и их отца, просят позвонить по номерам +79139857301, +7(383)241-07-06 или по телефону — +7(383)241-07-64. Анонимность гарантирована.

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