В СГК рассказали, когда жителям Кировского района вернут отопление

Тепло в дома людей обещают дать в течение часа.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске жителям Кировского района, где почти две тысячи человек остались без теплоснабжения, вскоре дадут тепло. Как пояснили в СГК, полностью работы специалисты должны завершить в течение часа.
— Работы по ремонту трубопровода по улице Немировича-Данченко находятся на завершающем этапе. В течение часа бригада должна закончить сварку и начать запуск системы теплоснабжения, — пояснили в СГК. — Сейчас мы продолжаем контроль температуры внутри домов, находящихся без теплоснабжения. Например, в доме по адресу Немировича-Данченко, 139\3 по состоянию на 22 час было +20 градусов.
Напомним, КП-Новосибирск побывала на месте ЧП. Авария на теплотрассе на левом берегу произошла рано утром 14 декабря. Без горячей воды там остались около 50-ти домов.
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