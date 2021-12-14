В СГК рассказали, когда жителям Кировского района вернут отопление

Тепло в дома людей обещают дать в течение часа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске жителям Кировского района, где почти две тысячи человек остались без теплоснабжения, вскоре дадут тепло. Как пояснили в СГК, полностью работы специалисты должны завершить в течение часа.

— Работы по ремонту трубопровода по улице Немировича-Данченко находятся на завершающем этапе. В течение часа бригада должна закончить сварку и начать запуск системы теплоснабжения, — пояснили в СГК. — Сейчас мы продолжаем контроль температуры внутри домов, находящихся без теплоснабжения. Например, в доме по адресу Немировича-Данченко, 139\3 по состоянию на 22 час было +20 градусов.

Напомним, КП-Новосибирск побывала на месте ЧП. Авария на теплотрассе на левом берегу произошла рано утром 14 декабря. Без горячей воды там остались около 50-ти домов.

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Тепло обещают дать в квартиры к десяти вечера, пока же жители спасаются обогревателями (подробнее).

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