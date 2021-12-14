Жители 50 домов Новосибирска остались без отопления, а ночью обещает ударить 30-градусный мороз

В домах в основном живут пенсионеры. Фото: пресс-служба СГК/Анна ПАШАГИНА

В Новосибирске на левом берегу больше 50 домов остались без горячей воды и отопления. Авария на теплотрассе произошла рано утром 14 декабря. Как сообщают в своем телеграмм-канале представители СГК, место прорыва обнаружено, латают дыры на двух участках. Корреспондент КП-Новосибирск побывал в замерзающем районе.

На месте ведутся ремонтные работы. Фото: Анна ПАШАГИНА

В НОСКАХ И ХАЛАТАХ

Вместе с улицей Немировича-Данченко без тепла остались улицы Макеевская и Строительная. Тут и многоэтажки и низенькие двухэтажки. Основной контингент жителей — пенсионеры.

— Вчера вечером батареи были еле теплые. Сегодня супруга батареи потрогала, они холодные. Мы сразу поняли, что воды нет, и пока не будет, — рассказал КП-Новосибирск Евгений, житель дома на улице Макеевская.

В домах холодные батареи. Фото: Анна ПАШАГИНА

По словам пенсионера, уже второй год они переживают из-за того, что в трубах обнаруживаются дыры. Нет, нет да и отключат воду на время ремонта.

— Устраняют неполадки быстро всегда, тут спору нет. Благо, квартира у нас теплая. Спасаемся пока теплыми носками да халатами, — говорит мужчина.

На каждом доме висит предупреждение от СГК. Фото: Анна ПАШАГИНА

«У МЕНЯ ЕСТЬ ВНУКИ»

Идем в следующую двухэтажку. На втором этаже дверь нам открывает 92-летняя Раиса Антоновна. Она живет в этой квартире уже 70 лет и никаких проблем с теплом не знала до этой зимы.

— Квартиру мне дали, когда мне 22 года было, я тогда только переехала жить в Новосибирск. Очень хорошая жилплощадь. Топят здесь на «пятерку», — отчитывается пенсионерка. — Пока что мне тепло, да и щелей нет, ничего не выдувается и остывает медленно.

Из-под крана бежит ледяная вода. Фото: Анна ПАШАГИНА

— А что делать будете, если не включат сегодня отопление?

— Да вот жду внучку с обогревателем, ну или заберет она меня к себе ночевать. Обо мне есть, кому позаботиться, к счастью, — заявляет женщина.

НА ТОЙ СТОРОНЕ ЛУЧШЕ

Если в двухэтажках квартиры остывают медленно, то жителям частного сектора повезло меньше. Дома старенькие и тепло из них выдувает легко и быстро. Невооруженным взглядом видно, местные жители печки убрали, труб нет, дыма тоже. Видимо, снесли их, когда на улицу протянули теплоцентраль.

Уже вырезан один из участков. Фото: пресс-служба СГК

— В этом году первый раз вообще какие-то проблемы с отоплением. На противоположной стороне все лучше намного. У них всегда тепло в домах, видимо труба другая, более долговечная оказалась, — сетует жительница дома на улице Строительная. — Сейчас в нашем доме холодно. Зуб на зуб не попадает.

Как говорит женщина, пока что ее спасают куртки и теплая одежда. Периодически она включает обогреватель, но только на пару минут, иначе за свет много придется платить.

ОФИЦИАЛЬНО

В СГК держат ситуацию на контроле. Ремонтные работы ведутся с самого утра. К обеду аварийщики уже нашли место прорыва и начали его устранять:

— Наши сотрудники вырезали поврежденный 4-метровый участок трубы теплотрассы на Немировича-Данченко и приступают к монтажу нового. Ведутся сварочные работы. Также проводится монтаж компенсатора — устройства, предназначенного для снижения термических деформаций трубопроводов, — сообщает пресс-служба СГК.

Отопление обещают включить к 22.00. Фото: пресс-служба СГК

По предварительной информации ремонт теплотрассы должен быть закончен к 22.00. Между тем этой ночью синоптики обещают, что температура понизится до -25-30 градусов.

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