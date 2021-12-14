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Происшествия14 декабря 2021 4:38

Полицейского из Бердска, по вине которого муж зарезал жену, не восстановили на работе

Решение об этом принял суд
София БЕРЕЗОВСКАЯ
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Полицейского из Бердска, по вине которого муж зарезал жену, не восстановили на работе.

Полицейского из Бердска, по вине которого муж зарезал жену, не восстановили на работе.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд отказал в восстановлении на работе экс-полицейскому, который не спас женщину от убийцы-мужа. Об этом говорится на сайте Бердского городского суда.

Известно, бердский полицейский не отправил экипаж по вызову женщины, после чего ее убил собственный муж, а сотрудника органов уволили. Позже он подал иск о признании незаконным приказа об увольнении, но ему отказали.

— Решением судьи от 13 декабря 2021 года в удовлетворении исковых требований о признании незаконным заключения служенной проверки и приказа об увольнении, о восстановлении на работе, взыскании денежного довольствия за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда, отказано в полном объеме, — сообщили в пресс-службе Бердского городского суда Новосибирской области.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что мужчина вернулся с очередной вахты из Красноярска и стал изводить супругу подозрениями. После очередного скандала сибирячка пожаловалась на мужа в полицию. Тирана доставили в участок. Там провели с ним профилактическую беседу и отпустили с миром. Придя домой, сибиряк схватился за нож: он убил жену и порезал отца, который пытался защитить женщину. Семья воспитывала шестилетнюю дочь и трехлетнего сына.

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