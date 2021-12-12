Поиски двух пропавших школьников в Новосибирске завершены

Детей нашли в Кировском районе. Фото: «Лиза Алерт»
Двух мальчиков 9 и 11 лет, пропавших в Новосибирске, нашли. Сейчас с ними работают волонтеры.
— Дети найдены в Кировском районе, живы, — сообщила КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.
Напомним, школьники пропали вечером 11 декабря, не вернувшись домой с прогулки. Один из мальчиков раньше периодически сбегал из дома. Волонтеры пообещали, что вопрос с его постоянными побегами из дома будет решаться в органах опеки.
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