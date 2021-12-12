«Мальчишки в опасности»: двое детей 9 и 11 лет пропали в Новосибирске

Один из ребят не первый раз уходит из дома. Фото: Лиза Алерт.

В Новосибирске волонтеры отряда поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» ищут пропавших мальчиков: 9-летнего Самолетова Артема и 11-летнего Дорохова Николая. 11 декабря дети не вернулись домой после прогулки. Один из мальчиков живет возле остановки «Белые Росы», другой — возле «ГУМа», есть свидетельства, что их видели там. Волонтеры проверяют эти версии.

— Артем Самолетов нам известен: мы и другие поисковые отряды раньше занимались его поиском. К сожалению, мальчик — «бегунок», и периодически вместе с ним убегает кто-то из его друзей и одноклассников. В данном случае это — Николай Дорохов. На улице холодно, нет условий, чтобы дети где-то сами ночевали. В таком юном возрасте мальчишки находятся в опасности, задача: вернуть их домой, — рассказала КП-Новосибирск руководитель отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Также волонтер пообещала, что проблема с постоянными побегами Артема из дома будет решаться в органах опеки.

Приметы Артема Самолетова: рост 134 сантиметра, худощавое телосложение, волосы русые, глаза голубые. Одежда: темно-синяя куртка с капюшоном, черные синтепоновые штаны, черные ботинки со шнурками, серая шапка

Приметы Николая Дорохова: рост 140 сантиметров, худощавое телосложение, волосы русые, глаза серые. Одежда: коричневая куртка с капюшоном, черные синтепоновые штаны, черная шапка.

Если вам известно, где находятся пропавшие школьники, сообщите об этом по телефонам 8 800 700-54-52 или 112.

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