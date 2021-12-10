Экс-прокурора Дзержинского района Новосибирска отправили под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Экс-прокурора Дзержинского района Новосибирска отправили под арест. Об этом стало известно в пятницу, 10 декабря. Напомним, против него возбуждено уголовное дело по статьям 290 УК РФ и 286 УК РФ за получение взятки и превышение должностных полномочий. Дома у сотрудника ведомства провели обыск.

— По ходатайству следователя подозреваемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в Железнодорожном районном суде.

В СИЗО он будет находиться два месяца, то есть — до 10 февраля 2022 года.

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