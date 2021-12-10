Экс-председатель комитета по рекламе мэрии Новосибирска пойдет под суд за взятку. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске следователи утвердили обвинительное заключение по делу экс-председателя комитета по рекламе мэрии Новосибирска. Напомним, его обвиняют в получении взятки на сумму больше 800 тысяч рублей.

— Завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего председателя комитета рекламы и информации мэрии города Новосибирска в совершении 13 преступлений: в том числе незаконной предпринимательской деятельности, получении взяток за выдачу разрешений на незаконное размещение рекламных конструкций в Новосибирске на общую сумму свыше 800 тысяч рублей, а также легализации денежных средств, полученных преступным путем, на сумму более 400 тысяч рублей, — сообщили в областном Следственном комитете.

Схему получения взяток чиновник организовал с помощью фирмы, которую он сделал посредником в данных сделках. Одним из сотрудников организации являлся бывший сотрудник комитета рекламы.

Обвинения сибиряку предъявили сразу по нескольким уголовным статьям. Свою вину он полностью признал. Его уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд.

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