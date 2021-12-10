В одном из районов Новосибирска перестанут вывозить мусор.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Региональный мусорный оператор ООО «Экология-Новосибирск» разорвал отношения с ООО УК «Плющихинский» из-за долгов. Об этом сообщают на официальном сайте регоператора.
Мусор перестанут вывозить из домов под управлением данной УК, а это 90 адресов по улицам В. Высоцкого, Виталия Потылицына и Татьяны Снежиной.
С юридической точки зрения компания поступает правомерно: по пункту 2 части 1 статьи 157.2 ЖК РФ регоператор может в одностороннем порядке расторгать договор с управлением многоквартирными домами, если управление имеет задолженность перед регоператором.
— Договор на оказание услуг по обращению с ТКО между ООО «Экология-Новосибирск» и ООО УК «Плющихинский» считается прекращенным 06 января 2022 г, — указано в сообщении на сайте «Экологии».
Однако «Экология-Новосибирск» предложила жильцам альтернативу: либо утонуть в мусоре, либо платить непосредственно самой компании, уже без посредника.
Напомним, ранее на заседании комитета заксобрания по строительству, ЖКК и тарифам гендиректор обанкротившейся компании Лариса Анисимова сообщала, что уборка мусора продолжится в прежних темпах и масштабах, задержек не будет.
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