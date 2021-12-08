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Общество8 декабря 2021 14:01

В Новосибирской области регоператор-банкрот пообещал не допустить сбоев вывоза мусора

Компания объявила себя банкротом из-за огромного долга
Надежда КАСЬЯНОВА
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На следующем специальном собрании будет зачитан доклад о нынешнем состоянии "Экологии-Новосибирск".

На следующем специальном собрании будет зачитан доклад о нынешнем состоянии "Экологии-Новосибирск".

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске прошло заседании комитета заксобрания по строительству, ЖКК и тарифам, на котором гендиректор компании «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова сообщила, что сбоев в работе по уборке мусора не будет. Об этом сообщает издание «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области». Напомним, что ранее компания объявила себя банкротом из-за огромной задолженности перед подрядчиками, вывозившими мусор.

— Процедура расторжения договора прописана, план действий у нас есть, а сейчас запущены все процедуры для обеспечения стабильной деятельности предприятия, — сообщил министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов.

По итогам собрания, министру ЖКХ и энергетики поручили предоставить доклад о нынешнем состоянии дел в «Экологии-Новосибирск».

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