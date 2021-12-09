В Новосибирске продлили арест журналисту Николаю Сальникову. Фото: архив "КП".

В Новосибирске продлили арест журналисту Николаю Сальникову. Информация об этом появилась на сайте Центрального районного суда Новосибирска.

— Срок содержания под стражей Сальникову продлили на 6 месяцев, то есть до 30 мая 2022 года, — говорится в сообщении госоргана.

Кроме того, известно, что очередное заседание по делу Сальникова пройдет 20 декабря в полдень. При этом постановление по мере пресечение пока не вступило в законную силу.

Напомним, полицейские задержали журналиста Николая Сальникова, а также бизнесмена и бывшего кандидата в мэры Новосибирска Сергея Проничева 16 апреля. Сальников и Проничев угрожали депутатам сделать их героями скандальных кинолент и требовали с них деньги.

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