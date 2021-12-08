Прокуратура проводит проверку после гибели 11-месячного младенца, выпавшего из коляски . Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прокуратура Октябрьского района Новосибирска проводит проверку после гибели 11-месячного мальчика. Трагедия произошла 4 декабря в квартире на Зыряновской улице. После случившегося сотрудники прокуратуры проверят, в каких условиях проживал младенец. Выяснилось, у погибшего малыша осталась сестра-двойняшка.

— Известно, семья, в которой рос ребенок, благополучная. Родители занимались воспитанием детей. Няня, которая в тот день присматривала за малышами, уже 8 работает в этой семье. Ее основной вид деятельности — сиделка. Ухаживала за лежачим дедушкой. У няни медицинское образование, работает медсестрой. По словам женщины, пока она сидела с одним ребенком, коляска опрокинулась под весом второго малыша, из-за чего он упал на пол и ударился об него, — рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в прокуратуре Октябрьского района.

В прокуратуре уточнили, что сейчас по факту случившегося в отношении неустановленного лица возбудили уголовное дело по статье 109 части 1 «Причинение смерти по неосторожности». Назначена судмедэкспертиза, которая установит причину гибели ребенка.

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