Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-3°
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Происшествия6 декабря 2021 8:50

В Новосибирске 11-месячный ребенок погиб, упав на глазах няни из детской коляски

Ребенок разбил голову о керамогранит, из которого сделан пол
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Следователи организовали доследственную проверку.

Следователи организовали доследственную проверку.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске 11-месячный ребенок разбил голову об пол. ЧП произошло 4 декабря на улице Зыряновская в Октябрьском районе.

— Ребенку было всего 11 месяцев. Он находился в коляске на кухне вместе с няней. Как она объяснила, малыш смог из нее выбраться и ударился лбом о кафельный пол,- рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Сейчас следственный комитет России по Новосибирской области начал доследственную проверку. Они выясняют все обстоятельства произошедшего и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

КП-Новосибирск следит за ходом расследования.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber

ЧППроисшествия: ЧП