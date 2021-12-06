В Новосибирске 11-месячный ребенок погиб, упав на глазах няни из детской коляски

Следователи организовали доследственную проверку. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске 11-месячный ребенок разбил голову об пол. ЧП произошло 4 декабря на улице Зыряновская в Октябрьском районе.

— Ребенку было всего 11 месяцев. Он находился в коляске на кухне вместе с няней. Как она объяснила, малыш смог из нее выбраться и ударился лбом о кафельный пол,- рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Сейчас следственный комитет России по Новосибирской области начал доследственную проверку. Они выясняют все обстоятельства произошедшего и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

КП-Новосибирск следит за ходом расследования.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber