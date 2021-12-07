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Общество7 декабря 2021 11:06

В Новосибирске на станции «Речной вокзал» заработают новые турникеты

На место старых, еще советских, поставили современные
Надежда РЫЖКИНА
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Новое оборудование на станции заработает с 20 декабря. Фото: https://www.nsk-metro.ru/

Новое оборудование на станции заработает с 20 декабря. Фото: https://www.nsk-metro.ru/

В новосибирском метро на станции «Речной вокзал» 20 декабря заработают новые турникеты.

— Для увеличения пропускной способности прохода пассажиров к поездам метро на станции «Речной вокзал» расширяется линейка турникетов с увеличением количества проходов. Вместо старых турникетов 1973 года выпуска устанавливаются новые современные, — сообщили в новосибирском метро.

Всего на станции установят 26 новых турникетов. На одном из выходов они начнут работу еще до новогодних праздников.

Напомним, монтаж новых турникетов начали две недели назад. Решение об их замене было принято еще в мае 2021 года из-за давки, которая регулярно возникала на платформах в праздничные дни.

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