В Новосибирске начали монтировать новые турникеты на станции метро «Речной вокзал»

Пропускать в час новые турникеты смогут 1200 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске начали работу по замене турникетов на станции метро «Речной вокзал». Решение об их замене было принято еще в мае 2021 года из-за давки, которая регулярно возникала на платформах в праздничные дни. В частности, действующие турникеты не справлялись с потоком людей, которые возвращались после фейерверков на Михайловской набережной в честь Дня Победы.

— Сейчас ведутся работы в первом вестибюле. В порядке очереди будут заменены турникеты на всей станции, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе метрополитена.

В документах на сайте «Госзакупок» указано, что створки турникетов будут высотой не менее 1,4 метра, ширина прохода — от 56 до 120 см. Пропускная способность составит 1200 человек в час, а срок службы — не менее десяти лет.

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