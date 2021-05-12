В новосибирском метро сделают дополнительные турникеты после очередей на 9 мая

Турникетов в метро станет больше. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Важную новость сообщили в новосибирском метрополитене: скоро там увеличат количество турникетов, что позволит избежать очередей на станциях. Такое решение было принято после 9 мая, когда в подземке собрались много людей.

- Расширение линейки турникетов планируется произвести заменой старых автоматов разработки 1973 года на новые, современного типа. Работы проведут в первом квартале следующего года, - сообщают пресс-службе Новосибирского метрополитена.

Так что вполне вероятно, что уже следующий День Победы новосибирское метро встретит с новыми турникетами.

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