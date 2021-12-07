В ГК «ВИС» объявили о введении процедуры наблюдения в «Экологии-Новосибирск». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ООО «Экология-Новосибирск» ввели процедуру наблюдения. Инициировала ее группа компаний «ВИС». Информация об этом появилась на сайте ГК.

— Такая мера необходима для обеспечения бесперебойной операционной деятельности, финансовой устойчивости компании, выполнения функций регионального оператора и недопущения сбоев в сборе и вывозе отходов в Новосибирской области, — говорится на сайте компании.

Известно, что процедура наблюдения обеспечит бесперебойные расчеты с кредиторами и позволит погасить текущие платежи. Среди них — выплата зарплаты сотрудникам, поддержание взаимодействия с потребителями, а также оплата услуг перевозчиков.

Главная цель введения процедуры наблюдения — бесперебойная работу регионального оператора. В «ВИС» подчеркнули, что допустить сбои в вывозе отходов, особенно в период новогодних праздников, нельзя.

Как заявил гендиректор ГК «ВИС» Дмитрий Доев, в компании примут меры для улучшения работы регоператора, а также для обеспечения финансовой стабильности в .ООО «Экология-Новосибирск».

Ранее сообщалось, что компания «Экология-Новосибирск» объявила себя банкротом. Информация об этом появилась на портале «Федресурс».

Известно, что в последнее время компания часто фигурирует в судебных разбирательствах. Ранее КП-Новосибирск писала о том, что с «Экологии-Новосибирск» взыщут 171, 3 миллион рублей долга за вывоз мусора. Такое решение приял суд по иску компании, занимающейся транспортировкой мусора, в отношении регоператора. Кроме того, иск к «Экологии-Новосибирск» подал один из подрядчиков из-за долга и неустойку за вывоз мусора. Он потребовал выплатить ему 128 миллионов рублей.

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