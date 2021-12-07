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Общество7 декабря 2021 3:11

Новосибирский вирусолог допустил новый подъем заболеваемости ковидом после плато

Ученый объясняет это отказом людей от вакцинации
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
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Новосибирский вирусолог допустил новый подъем заболеваемости ковидом после плато.

Новосибирский вирусолог допустил новый подъем заболеваемости ковидом после плато.

Фото: Иван Макеев

В Минздраве Новосибирской области отметили стабильную ситуацию по ковиду в регионе, заявив о выходе на плато. Однако, по мнению новосибирского вирусолога Сергея Нетесова, в дальнейшем коронавирусная обстановка может снова ухудшиться. Он объяснил корреспонденту КП-Новосибирск, с чем это связано.

— Спада не будет, если мы продолжим делать все также. В тяжелые ситуации могут попадать люди, даже не подозревающие об этом. Речь о тех, кто отказывается вакцинироваться, — пояснил КП-Новосибирск Сергей Нетесов.

Ранее ученый сообщал, что замедление темпов вакцинации чревато возникновением новых вариантов ковида. Он уверен, именно вакцинация позволяет «обгонять» мутации, а не гнаться за ними.

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